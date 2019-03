Smartphone-App für Elektroroller-Verleihsystem

Von: Andreea Oance



Donnerstag, 14. März 2019

Elektroroller sind in Temeswar sehr beliebt.

Temeswar – Der intermodale Nahverkehrsbetrieb Temeswar/Timişoara (STPT) wird den Fahrgästen bald auch Elektroroller zur Verfügung stellen. Der Verleih dieser soll anhand einer neuen Smartphone-App möglich sein.



Insgesamt 25 solche Roller wurden bisher vom Temeswarer Bürgermeisteramt für den Nahverkehrsbetrieb erworben. 750 Euro kostet so ein E-TWOW-Verkehrsmittel, das in Craiova hergestellt wurde. Vorerst sind die Verkehrsmittel vor allem für Studenten gedacht und sollen demnächst in den Verleihstellen aus dem Studentencampus sowie an den beiden Universitäten am Vasile-Pârvan-Boulevard - an der West-Universität und der TU „Politehnica“ – kostenlos zum Ausleihen bereitstehen.



Die App stellt der Hersteller der Roller bereit. Diese App ist die dritte, die der STPT nutzt. Fahrgäste des Temeswarer Verkehrsbetriebs haben bereits Zugang zu je einer solchen Anwendung für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Fahrradverleih VeloTM. Noch stehen die genauen Details des Verleihsystems der Elektroroller nicht fest. Der Verleih könnte aber allein für 30 Minuten möglich sein, „damit die Studierenden zu den Universitäten oder zurück in den Studentencampus fahren können“, sagt Patriciu Ruşeţ, Verantwortlicher für das Fahrradverleihsystem des STPT.