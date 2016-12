Sorin Grindeanu als Premierminister nominiert

Freitag, 30. Dezember 2016

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis hat heute das Dekret zur Nominierung von Sorin Grindeanu als Premier unterzeichnet. Die PSD hatte am Mittwoch den ehemaligen Kommunikationsminister der Regierung Ponta für das Amt des Premierministers vorgeschlagen, nachdem der erste Vorschlag der PSD-ALDE-Koalition, Sevil Shhaideh, von Johannis abgelehnt wurde. Donnerstag Mittag gab es in Schloss Cotroceni ein etwa halbstündiges Treffen zwischen Johannis und Grindeanu.



Sorin Grindeanu muss nun eine Liste mit den Ministern seines Kabinetts vorstellen und das Regierungsprogramm dem Parlament schicken. Danach folgt die Anhörung der Minister in den Fachausschüssen und die Abstimmung über die Investitur der Regierung im Plenum des Parlaments.



Zunächst gab es keine genauen Informationen zum Zeitplan, zur Vereidigung in Schloss Cotroceni wird es wohl frühestens Ende der ersten ersten Januarwoche kommen.