Sorin O. Vîntu in Causa Olteanu angeblich geständig

Dienstag, 18. Oktober 2016

Bukarest (ADZ) - Der mehrfach zu Haftstrafen verurteilte Unternehmer Sorin Ovidiu Vîntu ist nach eigenen Angaben in der Causa des im Verdacht der Einflussnahme und Bestechlichkeit stehenden Ex-Vizegouverneurs der Notenbank, Bogdan Olteanu, geständig. Wie Vîntu am Wochenende per Blogeintrag mitteilte, „ist der Fall, zumindest was mich angeht, abgeschlossen“ – er habe die Vorwürfe eingeräumt und erwarte daher ein Schnellverfahren. Laut DNA soll Olteanu als früherer Präsident des Unterhauses vom umstrittenen Unternehmer eine Million Euro kassiert haben, um sich beim damaligen Premier Călin Popescu Tăriceanu für die Ernennung eines Vertrauensmannes von Vîntu, Liviu Mihaiu, zum Gouverneur des Donaudeltas einzusetzen.