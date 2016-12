Sorin Ovidiu Vîntu zu 10 Jahren Haft verurteilt

Donnerstag, 15. Dezember 2016

Bukarest (ADZ) - Der Geschäftsmann Sorin Ovidiu Vîntu ist am Dienstag vom Bukarester Gerichtshof in einem Prozess betreffend die Veruntreuung des Vermögens des Verbands der Petrom-Angestellten zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Gemeinsam mit dem ehemaligen Gewerkschaftsführer Liviu Luca, der zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde, soll Vîntu in den Jahren 2005/2006 eine kriminelle Gruppe gegründet haben und den Verband um rund 12 Millionen Euro gebracht haben. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden.