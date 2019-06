Spitzen-Bildqualität auch in Rumänien

Von: Laura Căpăţână-Juller



Dienstag, 25. Juni 2019

Kronstadt – Filmbegeisterte aus Rumänien werden sich in wenigen Monaten über die neuste Kinoausstattung, die es am Markt gibt, erfreuen können. Samsung Onyx Cinema LED ist der erste Led-Bildschirm, der die 4K Led-Bildqualität auf die Leinwand bringt. Dessen Display kann sehr tiefe Schwarzwerte darstellen, woher auch dessen Name, Onyx, stammt, und hat eine einheitliche Farbdarstellung, sowie klaren Sound. Die von den Koreanern von Samsung Electronics erschaffene Technologie wird bis Ende des Sommers im „Cinema One“-Kino in der „Coresi“-Mall in Kronstadt/Braşov eingebaut werden, wodurch das Kino das erste in Osteuropa mit dieser Ausstattung sein wird. Bis dann werden solche Bildschirme noch in Spanien, Großbritannien und Irland eingeführt.



Der LED-Bildschirm aus Kronstadt ist das kleinste Modell, das vermarktet wird und hat eine Diagonale von 5 Metern, weitere Größen sind in 10- und 14-Meter-Dia-gonalen zu haben.



Cinema One ist das einzige private Kino der Zinnenstadt, hinzu kommt die Patria-Kinemathek, die zum Bürgermeisteramt gehört, wo Filme in kinogerechter Ausstattung ausgestrahlt werden.