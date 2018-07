Staatschef beruft DNA-Chefin Laura Kövesi ab

„Urteile des VG müssen respektiert werden“

Montag, 09. Juli 2018

Beschlüsse des Verfassungsgerichts müssen respektiert werden; das Staatsoberhaupt erachte, dass Rumänien „keinen Schritt zurück“ in puncto Rechtsstaatlichkeit und Vorherrschaft der Verfassung machen könne, verlautete Präsidentschaftssprecherin Mădălina Dobrovolschi.

Foto: presidency.ro

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis hat die Chefin der Antikorruptionsbehörde DNA, Laura Codruța Kövesi, am Montag abberufen, nachdem das Verfassungsgericht bekanntlich letzten Monat einen Organstreit zwischen Präsidentschaft und Regierung gegeben sah, überraschend dem Justizminister das letzte Wort zu Abberufungsverfahren von Chefermittlern einräumte und eine zwingende Abberufung Kövesis anordnete.



Der frühere Präsident des Verfassungsgerichts, Augustin Zegrean, sagte der Presse in einer ersten Reaktion, Johannis habe getan, „was er tun musste“, das Staats-oberhaupt habe „keine andere Wahl gehabt“.