Freitag, 10. Mai 2019

„Ich bin nicht glücklich mit allem, was in Rumänien passiert“, erklärte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Gespräch vor dem EU-Gipfel in Hermannstadt. „Dann sind wir schon zwei“, fügte Präsident Klaus Johannis hinzu.

Foto: presidency.ro