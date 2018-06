Staatschef kandidiert für eine weitere Amtszeit

Johannis: Dragnea sollte aus der Politik verschwinden

Dienstag, 26. Juni 2018

Staatspräsident Klaus Johannis visiert eine zweite Amtszeit an. Dies gab der 59-Jährige am Wochenende in seiner Heimatstadt Hermannstadt – hier vor der evangelischen Stadtpfarrkirche – bekannt.

Foto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis hat am Samstag anlässlich eines Besuchs in Hermannstadt seinen „festen Entschluss“ angekündigt, für eine weitere Amtszeit anzutreten.



Über den vom vorbestraften PSD-Chef Liviu Dragnea tags davor ausdrücklich verweigerten Rücktritt nach seiner neuerlichen Verurteilung durch das Oberste Gericht sagte Johannis, dass dieser „aus dem politischen Leben verschwinden“ müsse. Die Haltung der PSD-Leitung, die sich einstimmig für Dragneas Verbleib in allen Ämtern ausgesprochen hatte, bezeichnete der Staatschef als „vernunftwidrig“ – sie agiere wie ein Netzwerk, das „für einen Straftäter“ Druck und Lobby mache.



Die Opposition begrüßte Johannis’ Pläne bezüglich einer zweiten Amtszeit: Seine Ankündigung komme zur rechten Zeit, das Staatsoberhaupt stelle damit klar, weiter für „ein europäisches Rumänien“ kämpfen zu wollen, sagte die PNL-Senatorin Raluca Turcan.

Wenig Begeisterung löste die Ankündigung indes in den Koalitionsreihen aus: Vizepremier Paul Stănescu (PSD) sagte, Johannis habe „kaum Aussichten“ auf eine zweite Amtszeit, während PSD-Senator Dumitru Buzatu von einem „neuen Unglück“ für das Land sprach.