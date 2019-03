Stadtordnungsplan genehmigt

Von: Andreea Oance



Donnerstag, 14. März 2019

Temeswar – Der neue Raumordnungsplan (rumänisch Plan Urbanistic General – PUG) der Stadt Temeswar/Timişoara wurde Anfang der Woche im technisch-wirtschaftlichen Ausschuss des rumänischen Verkehrsministeriums genehmigt.

Das Hauptaugenmerk richtet sich auf die Verkehrsinfrastruktur in und rund um Temeswar. Zu den Hauptvorschlägen innerhalb des neuen Plans gehören u.a. eine neue Autobahnausfahrt in Sanktandres/Sânandrei, der Ausbau der Verkehrsringe 2, 3 und 4 sowie die Nutzung der Eisenbahnlinien, die durch die gesamte Innenstadt führen, als Verkehrsanbindung mit Ausfahrt von der A1 durch den Verkehrsknoten Großremete/ Remetea Mare. Der PUG sieht noch eine Eisenbahnverbindung zwischen dem Internationalen „Traian Vuia“-Airport und dem Nordbahnhof von Temeswar vor. Die zwei Hauptbahnhöfe in Temeswar sollen laut PUG unterirdische Bahngleisanlagen bekommen. Auch die Verbindung zwischen diesen Bahnhöfen soll auf etwa 8 Kilometern durch eine unterirdische Linie ermöglicht werden.



Im Stadtordnungsplan ist auch die Neueinrichtung der Ringstraße 1 als Hauptverkehrsader mit drei Fahrspuren wiederzufinden. Der Fertigbau der Umgehungsstraße der Stadt steht hoch oben auf der Prioritätenliste.