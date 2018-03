Steuerformular ab 16. Mai online zugänglich

Donnerstag, 29. März 2018

Bukarest (ADZ) - Das Steuererklärungsformular, welches sieben bisherige Formulare zur Einkommenserklärung für natürliche Personen ersetzen soll, ist laut Finanzminister Eugen Teodorovici fertiggestellt worden und soll noch diese Woche vorgestellt werden. Eine Onlineversion soll ab dem 16. Mai zugänglich werden, so der Finanzminister am Dienstagabend beim Fernsehsender Antena 3. Teodorovici erklärte weiter, dass beabsichtigt wird, allen Steuerpflichtigen bis Ende April per Post Zugangsdaten für die Internetplattform zukommen zu lassen, damit mehrere ihre Steuererklärung online ablegen; zurzeit würden dies nur fünf Prozent der Steuerpflichtigen tun.