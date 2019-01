Strafverfolgungen gegen Ermittler der DNA Ploiești ausgeweitet

Mittwoch, 16. Januar 2019

Bukarest (ADZ) - Die Generalstaatsanwaltschaft hat am Montag bekannt gegeben, dass die Strafverfolgung gegen den ehemaligen Leiter der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft DNA Ploiești, Lucian Gabriel Onea, Mircea Negulescu sowie drei weitere Staatsanwälte und drei Kriminalbeamte ausgeweitet werde. Gegen Onea und Negulescu ermitteln die Staatsanwälte der kürzlich gegründeten Sonderabteilung zur Untersuchung von Rechtsverletzung in der Justiz (Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție – SIIJ) u. a. wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung, falscher Verdächtigung sowie Anstiftung zur Falschaussage. Die Untersuchungen betreffen die Art und Weise, wie die beiden Beschuldigten und die anderen Verdächtigen Strafverfolgungen durchgeführt haben, so die Pressemitteilung. Es wird auch unterstrichen, dass die Ermittlungen die Unschuldsvermutung nicht aufheben.



Am Montag hat der Oberste Magistraturrat CSM den Vorbeugehaftantrag von Staatsanwältin Adina Florea – die von Justizminister Tudorel Toader für den DNA-Vorsitz unterstützt wird – gegen Onea und Negulescu abgelehnt. Am Dienstagmittag gaben mehrere Nachrichtenagenturen bekannt, dass der CSM Onea des Amtes als Staatsanwalt bei der DNA Ploiești enthoben hat.

Onea und Negulescu sind seit dem Sommer, nachdem die Ermittlungen gegen sie begonnen haben, aus den Ämtern bei der DNA Ploiești suspendiert worden. Ihnen wird zur Last gelegt, den ehemaligen Abgeordneten Vlad Cosma zu Falschangaben genötigt zu haben.