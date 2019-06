Streetfood Festival unter der Zinne

Von: Elise Wilk



Dienstag, 25. Juni 2019

Kronstadt - Unter „Streetfood“ versteht man schnell zubereitete Gerichte, die man direkt auf der Straße genießen kann. Oft kann man bei der Zubereitung der Speisen zusehen. Die meisten Straßenverkäufer servieren ihre Gerichte auf einer Serviette oder in einer Pappschale. Streetfood ist in den großen Städten längst nicht mehr wegzudenken.



Und seit einigen Jahren werden auch Street Food Festivals veranstaltet, wo an vielen Ständen Anbieter aus verschiedenen Regionen ihre Köstlichkeiten aus aller Welt anbieten. In Kronstadt findet das Festival zwischen dem 27. und dem 30. Juni auf der Allee unter der Zinne statt. Vom libanesischen Fladenbrot über indische Spezialitäten bis hin zu Mini-Burgern, Cupcakes und anderen Köstlichkeiten - das alles erwartet die Feinschmecker von Jung bis Alt. Auch außergewöhnliche Getränke in vielen Variationen werden angeboten.



Besondere Weine, verschiedene Sorten an Bier, Bio-Drinks oder Cocktails mit neuen Geschmacksrichtungen werden das Gesamtkonzert des Festivals abrunden. Jeden Abend finden Konzerte einheimischer Bands statt.