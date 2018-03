Streit um Einführung von Pfandsystem

Mittwoch, 21. März 2018

Bukarest (ADZ) - Reisenden ist der Anblick vertraut: Leere Plastikflaschen, Getränkedosen und Schraubgläser sorgen in der Landschaft für ungewollte Abwechslung. Eine vom Umweltministerium initiierte Dringlichkeitsverordnung soll den Müllbergen nun den Kampf ansagen: Pro Einwegverpackung soll ein Pfand von zwei Lei entrichtet werden. Die Recyclingbranche attackiert die Pläne als staatlichen Eingriff in die freie Abfallwirtschaft. Bislang bringe ihr die Rückführung von Einwegverpackungen jährlich rund 250 Millionen Euro ein. Dagegen setzt das Umweltministerium auf deren Einbindung in ein neues Pfandsystem.