Tăriceanu ruft zum Boykott des Referendums auf

Donnerstag, 09. Mai 2019

Bukarest (ADZ) - Senatspräsident und ALDE-Chef Călin Popescu Tăriceanu hat am Dienstag seine Anhänger zu einem Boykott des Referendums über die Justiz aufgefordert, um Staatschef Klaus Johannis „nicht in die Hände zu spielen“. Die Empfehlung seiner Partei an die ALDE-Wählerschaft laute, „sich bei diesem Referendum der Stimme zu enthalten“, da es sich dabei „lediglich um eine Diversion und keineswegs um eine reale Volksentscheidung“ handele. Das von Johannis angesetzte Referendum sei bloß ein verfrühter Wahlkampfauftakt des Amtsinhabers für die im Spätherbst anstehende Präsidentschaftswahl, behauptete Tăriceanu.