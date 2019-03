Tarnname „ADEBAR“

Erlebnisse von Luftschiffer Paul Biber auf dem Luftschiffhafen Szentandrás bei Temeswar 1915 und 1916 (Teil 4)

Von: Dr. Jörg Biber



Mittwoch, 20. März 2019

Typischer Bauernhof aus der Gegend mit der Notiz auf der Rückseite des Fotos: „Die Wände unter dem Gang (wie an jedem Haus) sind sauber bemalt. Luftschiffhalle Szentandrás Ende Oktober 1915 Fotos: Paul Biber

Angekommen an der „Endstation“ der Reise wurde die richtige Position zum möglichst wackelfreien Fotografieren des haltenden Zuges gesucht. Diese Positionssuche ergibt anscheinend selbst ein gutes Motiv. Auf der Rückseite des Fotos vom haltenden Zug hat Paul Biber notiert: Unser Zug auf dem Bahnhof in Kistelek. Die große Kamera und die Motiv- bzw. Positionssuche lässt vermuten, dass hier professionell beim Fotografieren und Entwickeln der Bilder vorgegangen wird.

Nach dem Entladen aller Transportgüter und dem Überführen der Güter auf das Gelände des Luftschiffshafens erfolgte in Kistelek eine herzliche Begrüßung der deutschen Soldaten. Aus den Notizen von Paul Biber dazu geht hervor, dass die Einwohner sämtliche verfügbaren Musikinstrumente herausholten, um damit „Krach“ zu machen. Schnell versuchten die Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten den Luftschiffhafen in Betrieb zu nehmen und somit die Ankunft vom Zeppelinluftschiff LZ 81 bestens vorzubereiten.

Empfang in Kistelek

Auf dem Foto sieht man zwei breite Straßenhälften. Aus der Beschreibung auf der Rückseite geht hervor, dass diese Straßengestaltung typisch für diese etwas wässrige Gegend war. Bis zu dem Wassergraben reicht die eine Straßenbreite. Daran schließt sich die andere Straßenhälfte an. Die Fußwege zu beiden Straßenseiten sind mit Ziegelsteinen belegt, denn im Schlamm ist bei Regen kein Fortkommen. Schon am Ankunftstag werden erste Kontakte in Kistelek geknüpft.

„Vom Aufenthalt in Kistelek am 21.10.15

Mutter und Tochter (Kasza) Esztike vor ihrem Häuschen mit den schön in prächtigem Rot prangenden, an Fäden aufgereihten Paprikaschoten. Die Häuschen sind innen wie außen äußerst sauber. Leider wurden die Obstknödel erst zubereitet u. waren noch nicht fertig! Deutsch verstand niemand von den beiden.“

Bis zum 27. Oktober 1915 war Hauptmann Hans Hirsch Kommandant des Luftschiffhafens „ADEBAR“, anschließend übernahm Hauptmann Karl Lumbe Edler von Mallonitz das Kommando über „ADEBAR.“

Zwar wurde der Luftschiffhafen Szentandrás von einem k.u.k.-Kommando unterhalten, aber ein ordnungsgemäßer Flugbetrieb war mit diesem Personal nicht möglich. Für den Betrieb der Luftschiffe waren deutsche Luftschiffer zuständig, die über eine entsprechende Ausbildung verfügten. Rechtzeitig traf der Königlich Sächsische Feldtrupp für Luftschiffe Nr. 14 – „LT 14“ in Szentandrás ein, um die Fertigstellung der Luftschiffhalle mit abzusichern sowie insgesamt den Luftschiffhafen in Betrieb zu nehmen. Zum Zeitpunkt des Eintreffens des Königlich Sächsischen Feldtrupps für Luftschiffe Nr. 14 – „LT 14“ in Szentandrás waren alle Segmente der Luftschiffhalle aufgerichtet und miteinander durch mehrere Längsstreben verbunden.

Die Luftschiffhalle in Temeswar wurde als Einzelhalle von der Firma B. Seibert (Saarbrücken) errichtet. „Die Halle hatte eine Länge von 180 m, eine Breite von 30 m und eine Höhe von 30 m, zwei Tore und schräge Wände“. Das Innere der Luftschiffhalle sollte durch ein „Dach“ aus Zeltplanen geschützt werden. Die Anlieferung der zum „Eindecken“ der Luftschiffhalle erforderlichen Zeltplanrollen erfolgte günstiger Weise per Schiene. Viele Hände wurden benötigt, um die schweren Zeltplanrollen zur zukünftigen Luftschiffhalle zu transportieren und anschließend an dieser riesigen Hallenkonstruktion relativ stabil zu befestigen. Und schon waren die ersten Fortschritte zu erkennen, indem die ersten Zeltplanen zwischen den einzelnen Hallensegmentbögen aufgespannt sind. Auch im Innenbereich der Halle gab es eine ganze Menge zu tun.