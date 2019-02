Tausend Malz-Brote kostenlos verteilt

Von: Raluca Nelepcu



Donnerstag, 07. Februar 2019

Temeswar – Die Hunderte Kilos Malzrückstände, die infolge des Bierbrauvorgangs übrig bleiben, sollen verwertet werden. Sie werden zu Brot, teilte der Inhaber des „Craft Brewpub & Rooftop“-Lokals, Mihai Pegulescu, mit. Eine Brotverteilaktion organisieren die Mitarbeiter des Restaurants im Zentrum von Temeswar/Timişoara am morgigen Freitag, ab 10 Uhr, auf dem Modex-Parkplatz. Hier sollen tausend Malz-Brote kostenlos an die Temeswarer verteilt werden. „Das Malz-Brot ist viel leckerer als die klassischen Brotprodukte, es ist kohlenhydratarm und sehr ballaststoffreich“, heißt es in der Pressemitteilung der Aktionsveranstalter. Wohltätigkeitsorganisationen können sich über die Facebookseite „Craft Brewpub & Rooftop“ an die Veranstalter wenden, um am Freitag das Brot zu bekommen.