Tel Drum vor Insolvenzverfahren

Mittwoch, 24. Januar 2018

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Das Straßenbauunternehmen Tel Drum hat einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Dies geschah bereits am 17. Januar – an diesem Tag hatte die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsvergehen (DNA) ihre Ermittlungen gegen die Firma ausgeweitet.



Laut DNA sei Tel Drum mit der Hilfe des früheren Kreisratschefs und heutigen PSD-Vorsitzenden Liviu Dragnea zwischen 2002 und 2005 widerrechtlich an öffentliche Aufträge gelangt und habe dadurch der Staatskasse Millionenschäden zugefügt.