Timiş-Kino soll generalüberholt werden

Sechs Unternehmen nahmen an der Ausschreibung teil

Von: Raluca Nelepcu



Dienstag, 25. Juni 2019

Temeswar – Das Timiş-Kino soll generalüberholt werden. An der Ausschreibung, die das Bürgermeisteramt Temeswar/Timişoara im Monat Mai in die Wege leitete, beteiligten sich sechs Unternehmen, zwei davon aus der Stadt an der Bega.

Archistudio aus Petroschen/Petroşani, Rheinbrucke aus Temeswar, Valuation Real Consulting aus Târgovişte, Systegra Engineering aus Ploieşti, Hentza Business aus Voluntari und Bau Proiect aus Temeswar haben Angebote für die Erstellung des technischen Projekts eingereicht. Der Vertrag hat einen Gesamtwert von 420.000 Lei, MwSt. eingeschlossen. Davon kostet die Überprüfung der Dokumentation rund 10.700 Lei – diesen Auftrag möchten zwei dieser Unternehmen zusätzlich zur Projekterstellung übernehmen.



Im Januar 2017 gingen sieben Kinohäuser der Stadt von der Rumänischen Gesellschaft für Filmvertrieb RADEF in den Besitz der Temeswarer Kommunalverwaltung über. Es dauerte etwa ein Jahr, bis alle Übernahmeprotokolle unterzeichnet werden konnten. Die Stadt verpflichtete sich damals, diese Kinos wieder in Stand zu setzen, zumal die meisten seit Jahren nicht mehr genutzt worden und sehr heruntergekommen waren. Im Timi{-Kino soll ein kleiner Konzertsaal eingerichtet werden, wobei im großen Saal eine größere Bühne für Theateraufführungen und Filmvorführungen errichtet werden soll, wünscht sich Bürgermeister Nicolae Robu. Was die Umgestaltung konkret vorsieht, das wird das Unternehmen festlegen, welches die Ausschreibung gewinnt.



Gleichzeitig mit der Lancierung der Ausschreibung für das Timiş-Kino veröffentlichte das Bürgermeisteramt auch die Bedingungen für die Teilnahme an der Ausschreibung für die Sanierung des Fratelia-Kinos. Zwei Unternehmen bewarben sich auch hierfür: Rheinbrucke würde gern die Projekterstellung übernehmen und Bau Proiect die Projektüberprüfung. Der Vertrag wird hier auf fast 72.000 Lei geschätzt, davon kostet der Entwurf knapp über 61.000 Lei und die Überprüfung des Projekts etwa 10.700 Lei.



Zu den Temeswarer Kinosälen, die künftig ein neues Gesicht bekommen, zählen auch Dacia, Victoria, Arta, Unirea und Freidorf.