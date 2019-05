Tomescu und Stradivari auf landesweiter Jahrestournee

Stargeiger, Harfenistin und Choreograf leben französisch-rumänische Kulturverständigung vor

Von: Klaus Philippi



Mittwoch, 22. Mai 2019

Hermannstadt – Alexandru Tomescu, international gefeierter Violinist, regelmäßig auftretender Gastsolist des Symphonieorchesters des Rumänischen Rundfunks Bukarest und führende Persönlichkeit der freiberuflichen Klassik-Szene des Inlands, ist seit dem 9. Mai in Begleitung von Harfenistin Delphine Benhamou (Frankreich) und Schauspieler Lari Giorgescu (Nationaltheater Bukarest) als Konzertreisender auf Bühnen vierzehn verschiedener Ortschaften der Landkarte Rumäniens unterwegs. Auf dem Konzertprogramm des Künstlertrios stehen spätromantische und folkloristisch inspirierte Standardwerke der Komponisten George Enescu (1881-1955), Béla Bártok (1881-1945), Camille Saint-Saens (1835-1921), Maurice Ravel (1875-1937) und Jules Massenet (1842-1912). Das auf französisch-impressionistischer Tonsprache aufbauende Angebot wird durch den choreografischen Körper- und Tanzeinsatz Lari Giorgescus und das Auftragswerk „Pas Encore“ der zeitgenössischen Fotografin und Musikschaffenden Sabina Ulubeanu (Jahrgang 1979) verfeinert.

In direkter Anlehnung an die kulturell ausgerichtete und vertraglich auf das laufende Jahr begrenzte Saisonpartnerschaft der EU-Mitgliedsstaaten Frankreich und Rumänien findet die landesweite Konzertreise „Vive la musique!“ des freischaffenden Interpreten Alexandru Tomescu, der eine Violine aus der legendären Werkstatt des italienischen Meisters Antonio Stradivari (1644-1737) spielt, unter der Schirmherrschaft der Botschafterin Frankreichs in Rumänien Michèle Ramis sowie mit großzügiger Unterstützung des Kreditinstitutes BRD Groupe Société Générale statt. Die abschließenden Konzerte der Inlandstournee stehen Donnerstag, am 30. Mai, und Sonntag, am 2. Juni, im Mihail-Jora-Konzertsaal des Rumänischen Rundfunks Bukarest an. In der verbleibenden Restzeit der am Europatag angetretenen Rundfahrt geben Lari Giorgescu, Delphine Benhamou und Alexandru Tomescu Konzerte in Piatra Neamț (22. Mai, Jugendtheater), Târgu Jiu (25. Mai, 20 Uhr im Park der „Unendlichen Säule“ von Constantin Brâncuși) und Craiova (26. Mai, Konzertsaal der Staatsphilharmonie „Oltenia“). Am Freitag, dem 31. Mai, empfängt Hermannstadt die im Trio auftretenden Gäste im Thaliasaal. Mit Ausnahme des Termines in Târgu Jiu ist 19 Uhr Beginn der Konzerte an allen aufgezählten Auftrittsorten. Eintrittskarten für das Ereignis in Hermannstadt stehen an der Kasse des Thaliasaals und online auf den Homepages www.filarmonicasibiu.ro und www.kompostor.ro zum Verkauf.