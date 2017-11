Torloses Remis zum Rundenschluss

Von: Siegfried Thiel



Dienstag, 21. November 2017

Das Montagsspiel der ersten rumänischen Fußballliga zwischen FC Voluntari und FC Viitorul endete 0:0. Obwohl der eine Punkt keine Mannschaft wirklich nach vorne gebracht hat, schien man in beiden Lagern mit dem Remis durchaus zufrieden. In beiden Vereinen wird das Erreichen der Play-Off-Runde als vorläufiges Saisonziel vorgegeben. Beim FC Viitorul, der seit Wochen in sichtlichem Aufwärtstrend ist - auch wenn das Ergebnis nicht immer stimmt - ist dieses Etappenziel durchaus möglich, zumal die Konkurrenz schwächelt. Der FC Voluntari dürfte solche Vorgaben eher als Motivationsschub ausgeben, denn die Mannschaft hat derzeit spielerisch wenig zu bieten.



Sechs Punkte trennen FC Viitorul vom siebten der Liga, Dinamo Bukarest, wo die Vereinsleitung Vasile Miriuţă ein Ultimatum gestellt haben soll. Gerüchten zufolge müsse der Trainer vier Siege aus den kommenden vier Begegnungen einfahren. Eine Trennung von Miriuţă zur Winterpause wird immer wahrscheinlicher, zumal auch der Kader nicht in der Lage scheint, dem Trainer den Stuhl zu erhalten.