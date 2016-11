Traian Băsescu: Alle Băsisten, kommt zu mir!

Der Vorsitzende der PMP kandidiert für den Senat

Samstag, 26. November 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Der Wahlkampf wird mit allen Mitteln geführt, wobei Traian Băsescu, der in Bukarest für den Senat kandidiert, auch das Facebook stark einsetzt, um als Zugpferd für seine Partei der Volksbewegung (PMP) Stimmen zu gewinnen. Dabei möchte er vor allem der PNL, in der die ehemalige PDL aufgegangen ist, die Wählerschaft abspenstig machen. Das klingt dann so: „Bleibt nicht enttäuscht zu Hause, wählt die PMP. Wir wollen die Partei wieder aufbauen, die in 16 Jahren dreimal den Oberbürgermeister der Hauptstadt gestellt hat und zweimal den Staatspräsidenten. Auf in den Kampf, Băsisten!“ Der Geist der PD lebe in der PMP weiter, es gebe also Kandidaten. Und das habe nichts zu tun mit der Partei der Frau Gorghiu. Diese hatte dazu erklärt: „Die PMP ist für uns kein Gegner, sie ist aber ein Gegner der Wählerschaft.“ In Überraschungsumfragen, die die Partei von Nicu{or Dan (USR) bei Katar bestellt hatte, wird die PMP mit 7 Prozent in der Wählergunst angegeben.