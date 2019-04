Treffen Jugendlicher mit multipler Sklerose

Von: Vlad Popa



Montag, 08. April 2019

Hermannstadt - Die dritte Auflage der Nationalen Konferenz der Jugendlichen mit multipler Sklerose des Vereins der Patienten mit Neurodegenerativen Beschwerden (APAN România) findet kommendes Wochenende, vom 12. bis 14. April in Hermannstadt/Sibiu statt. Im Golden-Tulip-Hotel bekommen die kürzlich diagnostizierten Jugendlichen die Möglichkeit, den Kontakt zu einer informierten Gemeinschaft zu finden, die auch sachkundige Unterstützung bieten kann. Die Veranstaltung bietet mithilfe bekannter Neurologen, Psychologen und Kinesiotherapeuten Informationen zur Bedeutung der frühzeitigen Behandlung und der Art, wie diese wirkt, den neuesten Therapien, der Notwendigkeit eines gesunden Lebensstils und der psychologischen Betreuung zur besseren Überwindung der Symptome.



Mit der Unterstützung des Freilichtmuseums im Jungen Wald/Pădurea Dumbrava wird der Gehwettbewerb „MS Walk“ am Sonntag, den 14. April, um 11 Uhr veranstaltet, zur Bewusstmachung der Beschwerden und der Auswirkung, den diese auf das Leben junger Erwachsener zwischen 20 und 40 Jahren haben. Die Schnellsten werden hierbei zwar nicht mit Preisen belohnt, allerdings ist es eine gute Gelegenheit, auf die Notwendigkeit der täglichen körperlichen Betätigung hinzuweisen, die der Beibehaltung der Muskelkraft, des Gleichgewichts, der Koordinierung und anderer Bestandteile der Mobilität dienen, mit denen sich die Betroffenen auseinandersetzen müssen. Aufgrund des Mangels einer entsprechenden staatlichen Finanzierung der Physiotherapie für MS-Patienten, die sich zurzeit auf 21 Sitzungen im Jahr beschränkt und somit unzureichend ist, sammeln die Veranstalter bei dieser Gelegenheit auch Spenden zur Unterstützung der Rehabilitation der Patienten.



Als übergeordnetes Ziel nehmen sich die Veranstalter vor, ein nationales Netz der Jugendlichen mit multipler Sklerose zu schaffen, diese zu inspirieren und ihnen zu helfen, sich mit anderen auszutauschen und sich leichter an ihr neues Leben anzupassen.



Weitere Informationen sowie ein Teilnahmeformular stehen unter afectiuni-neurodegenerative.ro zur Verfügung.