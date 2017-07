Tudose trifft Botschafter Meier-Clodt

Bukarest (ADZ) - Premierminister Mihai Tudose ist am Sitz der Regierung mit dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Cord Meier-Klodt, zusammengetroffen. Beide versicherten sich der Bedeutung der bilateralen Beziehungen ihrer Länder innerhalb der Europäischen Union. Laut einer Pressemitteilung der Regierung wies Meier-Clodt auf die Bedeutung von Vorhersehbarkeit und Transparenz sowie eines positiven Investitionsklimas für ausländische Investoren hin. Deutschland wolle Rumänien in seinem Transformations- und Wachstumsprozess begleiten und stärken, so Botschafter Meier-Clodt.