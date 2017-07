Tusk legt Tudose Achtung des Rechstsstaates nahe

EU-Ratspräsident gratuliert neuem Premier

Dienstag, 04. Juli 2017

Bukarest (ADZ) - In einem Schreiben an Regierungschef Mihai Tudose (PSD) hat EU-Ratspräsident Donald Tusk diesem „im Namen des EU-Rates“ zu seiner Ernennung ins Amt gratuliert und ihm gleichzeitig Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung nahegelegt. Achtung des Rechtsstaates sowie eine unverminderte Korruptionsbekämpfung seien „ausschlaggebend“, damit die Menschen in Rumänien voll und ganz in den Genuss der Vorteile kämen, die der Status eines EU-Mitgliedstaates zu bieten habe, schrieb Tusk. Der EU-Ratspräsident erinnerte des Weiteren an den 2019 anstehenden rumänischen Ratsvorsitz und fand lobende Worte für die „aktive Rolle“ des Landes bei der Förderung einer gefestigten und einigeren Europäischen Union sowie einer „stabilen und demokratischen EU-Nachbarschaft“. Er sei überzeugt, dass die neue rumänische Regierung dem Land „die nötige Stabilität“ für dessen kontinuierliche Entwicklung bieten werde – Rechtsstaatlichkeit und weitere Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung würden dabei nicht nur zu den Grundwerten der EU gehören, sondern auch zu den „Erwartungen der rumänischen Bürger“, hieß es im Glückwunschschreiben des EU-Ratspräsidenten.