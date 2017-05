„U“ auf dem Weg ins Finale

Hermannstadt gleicht gegen Steaua Bukarest aus

Freitag, 05. Mai 2017

Klausenburg (ADZ) - Die Basketballer von U-BT Klausenburg sind auf dem besten Weg ins Finale um die rumänische Meisterschaft. Nach dem 103:96 (27:26, 19:23, 28:24, 29:23) gegen CSM Großwardein am Donnerstagabend, ging der Sieger der regulären Basketball-Saison in der „Best-of-Five“-Serie mit 2:0 in Führung. Schon das erste Spiel gewannen die Klausenburger, ebenfalls vor heimischem Publikum, mit 86:73. Das dritte Spiel findet am kommenden Montag in Großwardein statt. Dabei würde ein Sieg den Finaleinzug für „U“ bedeuten.



Im zweiten Halbfinale konnte CSU Hermannstadt am Mittwoch gegen Steaua CSM Eximbank ausgleichen. In der ausverkauften Transilvania-Halle siegten die Hermannstädter mit 88:80 (28:17, 17:17, 25:26, 18:20). Das erste Spiel hatte der Gastgeber noch unglücklich mit 79:84 verloren. Zum dritten Spiel tritt Hermannstadt am Montag in Bukarest an. Das notwendige vierte Spiel wird dann am Mittwoch ausgetragen.