U-Bahn-Verkehr für Klausenburg geplant

Samstag, 03. November 2018

Bukarest (ADZ) – Der Klausenburger Bürgermeister Emil Boc hat am Donnerstag in der Sitzung des Stadtrats bekannt gegeben, dass die Fertigstellung der Vormachbarkeitsstudie für eine U-Bahn in Klausenburg/Cluj Napoca in vollem Gange sei.



Die Studie soll genaue Kosten des Projektes, den Finanzierungsplan und die Route bestimmen. Die Bahnen sollen, nach neustem technischen Stand, batteriebetrieben sein und die Tunnel kleiner, als man sie bisher gebaut hat. Der nächste Schritt ist eine Machbarkeitsstudie, wie es bei öffentlichen Investitionen von über 75 Millionen Euro üblich ist.