Über 50 Prozent der 112-Anrufe sind keine Notfälle

Dienstag, 09. April 2019

Bukarest (ADZ) - Laut Angaben des Sonderkommunikationsdienstes STS sind 2018 von fast 13 Millionen eingegangenen Anrufen bei der Notrufnummer 112 nur 45 Prozent echte Notfälle gewesen. Viele Anrufer würden ihre Symptome übertrieben darstellen, um Druck auf die Rettungsmannschaft auszuüben. Der Anteil an falschen Notrufen ist zwar seit 2005 von 97 auf 45 Prozent gesunken. Ab Sonntag, dem 7. April, wird aber in diesem Sinne eine neue Informationskampagne geführt, welche die Bürger über die Rolle der Notfall-Empfangseinheiten aufklären soll, so Raed Arafat, Vorsitzender des Departements für Notfallsituationen.