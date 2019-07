Ultramarathon in Kronstadt

Von: Elise Wilk



Freitag, 05. Juli 2019

Kronstadt- Die Verkehrskommission des Kronstädter Bürgermeisteramts hat am Dienstag die Veranstaltung des Internationalen 50-km-Wettlaufs genehmigt, der in der Stadt unter der Zinne stattfinden wird. Der Ultramarathon, an dem über 400 Sportler aus aller Welt teilnehmen werden, wird am 1. September stattfinden. Die Teilnehmer legen zwei Strecken zurück: eine 5 Kilometer lange Strecke und eine 9 Kilometer lange Strecke (die sie 5mal laufen müssen). „Es handelt sich um eine Sportveranstaltung, an der Athleten aus 40 Ländern teilnehmen werden, und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um unsere Stadt bekanntzumachen. Wir werden versuchen, ein vielseitiges Rahmenprogramm zu schaffen“, erklärte Bürgermeister George Scripcaru. Der Kronstädter Ultramarathon wird von der rumänischen Leichtathletik-Förderation zusammen mit dem Kronstädter Bürgermeisteramt organisiert. Die erste Strecke startet beim Hotel Aro Palace und geht über den Rudolfsring/Bd. Eroilor in Richtung Bd. 15 Noiembrie-Zizinului Straße. Die zweite Strecke, die man 5 Mal zurücklegen muss, startet ebenfalls vor dem Aro Palace-Hotel und führt bis zum Ende der Bukarester Straße (an der Kreuzung zum Saturn-Boulevard).