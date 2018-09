US-Basketball-Profis in Brăila niedergestochen

Dienstag, 18. September 2018

Bukarest (ADZ) - Zwei US-Basketball-Profis sind in der Nacht auf Sonntag in Brăila von mehreren Männern in einer Bar angegriffen und niedergestochen worden. Die Basketballer Darrel Bowie (25) und Joseph McClain (23) , die erst seit wenigen Wochen für den ACS Cuza Sport Brăila in der ersten Basketball-Liga spielen, erlitten laut Sprecherin des lokalen Krankenhauses, Alina Neacșu, vielfache Stichverletzungen und mussten notoperiert werden.



Als kritisch bezeichnete Neacșu den Zustand des 25-jährigen Bowie, der eine Lungenperforation erlitt und am Sonntag in ein Bukarester Krankenhaus verlegt werden musste.



Polizei und Staatsanwälte schalteten sich umgehend ein; die US-Botschaft teilte mit, den Fall aufmerksam zu verfolgen. Das Drama erinnert stark an jenes des US-Basketballers Chauncey Hardy, der 2011 in Giurgiu ebenfalls in einer Bar zusammengeschlagen wurde und kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag.