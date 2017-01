US-Botschaft gratuliert neuer Regierung

Freitag, 13. Januar 2017

Bukarest (ADZ) - Die US-Botschaft in Bukarest hat der neuen Linksregierung am Mittwoch zur Amtsübernahme gratuliert – man freue sich auf die Zusammenarbeit mit Premier Grindeanu zwecks Ausbau der strategischen Partnerschaft. In diesem Kontext stellte die US-Botschaft jedoch auch klar, dass für besagte Partnerschaft „Rechtsstaatlichkeit und gute Regierungsführung“ ausschlaggebend sind und sie „die Bemühungen von Staatspräsident Johannis sowie der Rechtsinstitutionen“ bezüglich der Rechtsumsetzung voll und ganz unterstütze. Ihr Glückwunschschreiben schlossen die US-Diplomaten mit einer Aufforderung an „alle Mitglieder der Exekutive, Legislative und Judikative“, die Korruptionsbekämpfung hierzulande entschlossen fortzusetzen.