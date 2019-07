US-Botschafter: Rumänien ist „Vorzeige-Verbündeter“

Staatschef betont erneut Entscheidung für Europa

Samstag, 06. Juli 2019

Der US-Botschafter in Rumänien, Hans Klemm (v. l.), die ehemalige US-Astronautin Anna Fisher, eine der ersten Frauen bei der NASA, Staatspräsident Klaus Johannis und der ehemalige Kosmonaut Dumitru Prunariu beim Empfang anlässlich des Nationalfeiertags der USA in der amerikanischen Botschaft.

Foto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Den amerikanischen Nationalfeiertag zum Anlass nehmend, erklärte Staatschef Klaus Johannis Donnerstag auf einem Empfang in der US-Botschaft, die Unterstützung der USA vor 30 Jahren sei für Rumänien ausschlaggebend gewesen, um sich vom kommunistisch-totalitären System zu befreien. Die „angebotene Hilfe bei der Reintegration Rumäniens in die transatlantische Gemeinschaft war entscheidend“, so der Präsident weiter.



Der rumänische Staatschef Klaus Johannis hat die Ergebnisse der Wahlen zum Europaparlament und des von ihm initiierten Referendums nochmals positiv bewertet. Die Rumänen hätten sich eindeutig für Europa entschieden, sich für den Rechtsstaat ausgesprochen und dem „Populismus, dem antieuropäischen und dem gesetzeswidrigen Diskurs eine unmissverständliche Abfuhr erteilt“.



Der Botschafter der USA in Bukarest, Hans Klemm, wiederum erklärte, dass das demokratische Engagement der Rumänen und ihre Haltung gegenüber dem Rechtsstaat sowie der Kampf gegen Korruption, welche „derart klar im Mai demonstriert“ worden seien, den Amerikanern als Inspiration diene. Rumänien sei ein „Vorzeige-Verbündeter in der NATO“.