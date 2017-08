US-Kommandeur Ben Hodges ausgezeichnet

Freitag, 11. August 2017

Bukarest (ADZ) - Per Dekret hat Staatspräsident Klaus Johannis am Mittwoch dem Oberbefehlshaber der US Army Europe bzw. US-Landstreitkräfte in Europa, Generalleutnant Ben Hodges, den Treuedienst-Orden im Rang eines Großoffiziers verliehen – als Zeichen der besonderen Wertschätzung seines Beitrages zur Stärkung der NATO-Ostflanke, hieß es im einschlägigen Präsidialdekret. Den Auszeichnungsvorschlag hatte Verteidigungsminister Adrian Ţuţuianu (PSD) unterbreitet.