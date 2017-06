US-Präsident: „Rumänien ist ein wahrer Verbündeter“

Johannis mit Donald Trump zusammengetroffen

Montag, 12. Juni 2017

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis und US-Präsident Donald Trump vor ihrem Tête-à-tête im Oval Office. Trump twitterte anschließend, dass die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Rumänien „sehr, sehr vielversprechend“ seien.

Foto: presidency.ro

Bukarest (ADZ) - Als erstes osteuropäisches Staatsoberhaupt ist Klaus Johannis am Freitag in Washington mit US-Präsident Donald Trump zusammengekommen. Kernthemen des Gesprächs waren die seit zwanzig Jahren bestehende strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern, die Lage in der Schwarzmeer-Region und die Terrorbekämpfung.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses lobte Trump Rumänien als „wahren Verbündeten“, da das Land 2017 die vom ihm nachdrücklich geforderten zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung veranschlagt hat. Im Beisein des rumänischen Staatsoberhauptes gab der US-Präsident erstmals auch ein deutliches Bekenntnis zur Beistandspflicht des Verteidigungsbündnisses ab: „Ich verpflichte die Vereinigten Staaten zu Artikel 5“, sagte Trump, „natürlich sind wir da, um zu schützen“. Seinem rumänischen Gast zollte Trump zudem „Bewunderung“ für dessen Bemühungen um die Stärkung des Rechtsstaates und Korruptionsbekämpfung, dabei könne Johannis auf die „volle Unterstützung“ der USA bauen. Johannis hob seinerseits hervor, dass die Stärkung der transatlantischen Beziehungen und des europäischen Projektes für Rumänien gleichermaßen prioritär sind.