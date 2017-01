USR bereitet ersten Parteitag vor

Dienstag, 17. Januar 2017

Bukarest (ADZ) – Die bürgerliche „Union rettet Rumänien“ (USR) um Mathematiker und Bürgerrechtler Nicuşor Dan, die aus der Parlamentswahl im Dezember bekanntlich als drittstärkte Kraft hervorgegangen ist, will ihren ersten Parteikonvent noch in diesem Frühjahr abhalten. Bei der Landeskonferenz der Partei in Hermannstadt/Sibiu sagte Parteichef Dan am Sonntag vor Hunderten Parteigliedern und Anhängern, dass der Konvent wohl „entweder März oder spätestens Mai in Klausenburg/Cluj“ stattfinden und er selbst auf jeden Fall antreten werde. Einen Bruch in der Partei, wie er in letzter Zeit immer wieder kolportiert wurde, schloss der USR-Chef aus: „Unsere einzige Chance besteht darin, gemeinsam weiterzumachen“, stellte Dan klar.