USR-Vorsitzender durch Direktwahl bestimmt

Dienstag, 11. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Der politische Ausschuss der USR hat Samstag in Brăila mehrere Änderungen in der Parteisatzung befürwortet, die auf dem Parteitag am 13. Juli genehmigt werden sollen. Unter anderem soll der Präsident der Partei in Zukunft unabhängig, geheim und von allen Mitgliedern durch direkte Stimmabgabe gewählt werden. Gegenwärtig zählt auch die Leistung des Ortsverbands, dem der Kandidat zugehört. Die Änderung ist vom USR-Präsidenten Dan Barna vorgeschlagen worden. Weitere Neuerungen betreffen die Rechte und Verpflichtungen der Parteimitglieder, Lokalorganisationen in ländlichen Gebieten sowie die Wahl von Vertretern für den Parteitag.