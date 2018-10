Vasilescu verreißt Österreichs Kindergeldkürzung

Samstag, 27. Oktober 2018

Bukarest (ADZ) - Arbeitsministerin Olguța Vasilescu (PSD) hat am Donnerstag die tags davor vom Parlament in Wien verabschiedete „Indexierung“ der Familienbeihilfe scharf kritisiert, durch die im EU-Ausland lebende Kinder von in Österreich arbeitenden Eltern fortan deutlich geringere bzw. an das Kaufkraftniveau im Herkunftsland angepasste staatliche Beihilfen erhalten sollen. In einem Schreiben an die EU-Kommissarin für Beschäftigung, Arbeit und Integration, Marianne Thyssen, stellte Vasilescu klar, dass Bukarest sich gegen „jede Initiative ausspricht, die bei der Arbeitsfreizügigkeit gegen das Gleichheitsprinzip verstößt“.