VeloTM-Räder wieder da

Von: Raluca Nelepcu



Montag, 25. Februar 2019

Foto: Zoltán Pázmány

Temeswar – Das ungewohnt warme Winterwetter in Temeswar/Timişoara hat die Vertreter des Öffentlichen Nahverkehrsbetriebs STPT zur Entscheidung gebracht, die VeloTM-Fahrräder aus ihrem Winterquartier herauszuholen und sie den Sportsfreunden zur Verfügung zu stellen. Die Fahrräder kamen am Freitag wieder in die Fahrradständer, die an mehreren Orten in der Stadt stehen.



„Das schöne Wetter lädt zum Radfahren ein. Weil der Frühling allmählich Einzug hält, werden wir die 440 Fahrräder aus ihrem Winterquartier herausholen und sie in den 25 Abstellanlagen in den Haltestellen des STPT und in weiteren neun am Ufer des Bega-Kanals parken“, heißt es in einer Pressemeldung des Nahverkehrsbetriebs. Die 440 Drahtesel, die den Bürgern erneut zur Verfügung stehen, wurden technisch überprüft und instand gesetzt. Die VeloTM-Räder können anhand einer STPT-Karte kostenlos ausgeliehen werden. Bisher wurde 23.000 Karten für die Bürger, die die Temeswarer Nahverkehrsmittel benutzen, ausgestellt.