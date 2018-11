Verbindung Tel Drum – CSM-Chefin?

Mittwoch, 07. November 2018

Bukarest (ADZ) - Die Journalisten von Rise Project haben am Montag in einer ersten Auswertung der ihnen zugespielten Unterlagen über das Bauunternehmen Tel Drum u. a. eine Verbindung zwischen der Chefin des Obersten Magistraturrats (CSM), Simona Marcu, und dem Unternehmen hergestellt. Im Jahr 2015 hatte das Unternehmen einen Scheck von 15.200 Lei (etwa 3400 Euro) an die Anwaltskanzlei von Gil Vasile, Marcus Ehemann, ausgestellt. Vasile erklärte für die Nachrichtenagentur Mediafax, Tel Drum sei ein Kunde wie jeder andere gewesen, die finanziellen Beziehungen mit dem Unternehmen seien vollständig gemeldet.