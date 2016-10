Versicherer: Private Krankenversicherungen schwach entwickelt

Freitag, 21. Oktober 2016

Bukarest (ADZ) - Der Markt für private Krankenversicherungen ist laut Franz Weiler, CEO von Uniqa Asigurări, in Rumänien sehr schwach entwickelt und könnte in Zukunft um 20 bis 30 Prozent jährlich wachsen. Rumänien liegt mit 0,4 Euro Ausgaben pro Person für private Gesundheitsversicherungen am letzten Platz in Europa; der europäische Durchschnitt beträgt 203 Euro pro Kopf. Gemäß einer Studie des Marktforschungsunternehmens GfK geben 75 Prozent der in Städten wohnenden Rumänen an, dass die Gesundheit für sie sehr wichtig sei, 48 Prozent greifen auf Produkte oder Dienstleistungen zurück, die ihnen für einen gesunden Lebensstil behilflich sind.