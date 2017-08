Victor Ponta rügt Liviu Dragneas Populismus

Mittwoch, 09. August 2017

Bukarest (ADZ) – Ex-Premier Victor Ponta schießt sich diese Tage abermals auf seinen erklärten Gegner und Nachfolger an der PSD-Spitze, Liviu Dragnea, ein: Er habe nichts gegen die PSD, sondern ausschließlich gegen Dragnea, der „Politik lateinamerikanischer Art“ mache, sagte der im Frühsommer aus den PSD-Reihen ausgeschlossene frühere Regierungschef am Montag in einem TV-Gespräch. Ponta zufolge steuert Rumänien als Konsequenz der „populistischen Politik“ der Regierungskoalition direkt auf „griechische Verhältnisse“ zu. Der 44-Jährige kündigte zudem ab September ein neues, Mitte-links orientiertes „politisches Start-up“ an.