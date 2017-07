Victor Ponta will neuer Partei beitreten

Bukarest (ADZ) - Der frühere sozialdemokratische Regierungschef Victor Ponta hat am Dienstag in einem Facebook-Eintrag klargestellt, zurzeit infolge seines Ausschlusses aus der PSD als „parteifreier Parlamentsabgeordneter“ tätig zu sein; ab dem Herbst gedenke er sodann, „einer neuen Partei“ beizutreten. Ponta unterstrich, sich unter keinen Umständen einer „bereits bestehenden Parlamentspartei“ anschließen zu wollen – was darauf hindeutet, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach der neugegründeten Partei „Pro România“ seines ehemaligen Vertrauten und früheren ALDE-Ko-Vorsitzenden Daniel Constantin den Vorzug geben wird.