Vier Kandidaten für Leitung der Akademie

Dienstag, 13. März 2018

Bukarest (ADZ) - Die Akademiemitglieder Cristian Hera, Bogdan C. Simionescu, Ioan-Aurel Pop und Victor Voicu wurden als Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Rumänischen Akademie vorgeschlagen. Die Wahlen finden am 5. April statt. Cristian Hera aus der Abteilung für Landwirtschafts- und Forstwissenschaften ist derzeit interimistischer Akademie-Leiter, nachdem Präsident Ionel Valentin-Vlad 2017 verstorben ist. Vizevorsitzender Simionescu ist Chemiker, Ioan-Aurel Pop Rektor der Babeș-Bolyai-Universität in Klausenburg und Victor Voicu, Generalsekretär der Akademie, leitet die Akademie-Abteilung für Medizinwissenschaften.