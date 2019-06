Virtuelle Erkundung Pariser Museen in Hermannstadt

Von: Klaus Philippi



Freitag, 07. Juni 2019

Hermannstadt – Eine Woche vor Beginn der 26. Auflage des Internationalen Theaterfestivals Hermannstadt/Sibiu (FITS, 14.-23.Juni 2019) schließt die Stadt des Radu-Stanca-Theaters (TNRS) in die internationale Reihe jener Kulturstandorte auf, die das neueste Entdeckungsprogramm französischer Machart „Micro-Folie“ aufgegriffen haben und mittels Verwendung digitaler und virtueller Utensilien Zuschauern aus aller Welt unmittelbar echt nachgestellten Zugang zu zeitlos berühmten Bildern, Dokumentarfilmen und offenen Werkstätten ermöglichen. Ab heutigem Freitag laden Drehstühle im Schatzkästlein/Casa Artelor auf dem Hermannstädter Kleinen Ring/Piața Mică Kunstfreunde sämtlicher Altersstufen zum Platznehmen und gleichzeitigen Aufsetzen einer Gear-VR-Brillenkonstruktion des Herstellers Samsung ein, die mit einer speziellen Software-Applikation ausgestattet ist und Kinder wie Erwachsene in ein interaktives Zuschaueratelier einschließlich dreidimensionalen Druckgeräten, eine 3D-Kinomediathek und eine realitätsnah erstellte Museumssammlung mit über 500 Exponaten zwölf französischer Kulturinstitutionen entführt. Das permanente Angebot empfängt Neugierige von Mittwoch bis Sonntag im täglichen Intervall 11-16 Uhr und wird nach einer Eröffnungsphase, die für den Zeitraum 7.-12. Juni gilt, am 26. Juni in regulären Museumsbetrieb übergehen. Allein während des FITS 2019 kann Micro-Folie Hermannstadt an allen sieben Wochentagen zwischen 10 und 18 Uhr täglich im Schatzkästlein genutzt werden. Der Eintritt ist frei und nach Maßgabe eventueller Warteschlangen möglich.

Idee und Programm wurden 2016 am Wissenschaftlichen Museum „La Villette“ Paris entwickelt, 2017 fertiggestellt und bald darauf von mehr als 200 Anbietern in Frankreich und allen Erdteilen begeistert aufgenommen.