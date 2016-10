Visumfreiheit: Rumänien und Kanada einig

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis hat am Freitag eine Einigung mit Kanada in puncto Visafreiheit für rumänische Bürger angekündigt: Man habe eine „vernünftige Einigung“ erzielt, Rumänien ziehe daher seine Vorbehalte gegen das EU-Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) zurück, sagte Johannis in Brüssel. Die Einigung sieht eine zweistufige Aufhebung der Einreisebeschränkungen vor: zum 1. Mai 2017 zunächst für jene Rumänen, denen ein Einreisevisum für Kanada schon einmal ausgestellt wurde, und ab Dezember 2017 sodann für alle Bürger. Die Behörden in Ottawa können die Aufhebung der Beschränkungen allerdings in den ersten drei Jahren aussetzen, sollte sich die Zahl der illegal einreisenden Rumänen als zu hoch erweisen.