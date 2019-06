Volker Wollmann von Großloge Rumäniens ausgezeichnet

Von: Nina May



Dienstag, 25. Juni 2019

Bukarest – Der aus Siebenbürgen stammende Historiker und Autor der siebenteiligen Buchreihe „Patrimoniul preindustrial şi industrial în România“ (Vorindustrielles und industrielles Kulturerbe in Rumänien), Dr. Volker Wollmann (siehe ADZ-Online 24. April 2016: http://www.adz.ro/artikel/artikel/alles-begann-mit-den-wachstaefelchen/), wurde am vergangenen Freitag von der Nationalen Freimaurer-Großloge Rumäniens (MLNR) mit dem „Henri Coandă“ Preis für angewandte Wissenschaften ausgezeichnet. Die Übergabe der insgesamt sieben von der Großloge verliehenen Preise für verschiedene Disziplinen, deren Empfänger von Experten der Rumänischen Akademie festgelegt wurden, fand im Rahmen einer festlichen Gala im Athenäum statt.



Die Moderatoren Alexandra Valniciuc und Mihai Constantin begründeten die Preisverleihung: Mit den sieben zwischen 2010 und 2018 erschienenen Bänden über vorindustrielles und industrielles Kulturerbe in Rumänien hat Wollman ein Thema wissenschaftlich aufbereitet, mit dem sich bisher nur drei Historiker vor 1989 befasst hatten. Selbst weltweit ist vorindustrielles und industrielles Kulturerbe bisher nur in Deutschland und Frankreich Gegenstand wissenschaftlichen Interesses. Mit den über 2500 Seiten und mehr als 6000 Fotos umfassenden Werken, die sich systematisch mit der Geschichte von Bergbau, Holz- und Papierindustrie, Glasindustrie, Bauwesen, Textilindustrie, Mühlen, Uhren, Telekommunikation, landwirtschaftlicher Technik und vielem mehr auseinandersetzen, hat Wollmann „Rumänien einen großen Dienst erwiesen und mehr geschaffen als ganze Institutionen“, so der Moderator. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wurde von einem Vertreter des Sponsors „Transgaz“ überreicht.

Wollmann selbst konnte an der Zeremonie nicht teilnehmen, die Insignien nahm stellvertretend George Dumitriu entgegen. Des weiteren wurden prämiert: Prof. Dr. Victor Jinga (Preis „Carol Davila“ für Medizin), Victor Axencius (Preis Eugeniu Carada für Wirtschaft), Dr. Radu Purice (Preis „Grigore Moisil“ für exakte Wissenschaften), Prof. Dr. Anton Adamuţ (Preis „Spiru Haret“ für Erziehung), Prof. Dr. Octavian Lazar Cosma (Preis „Constantin Brâncuşi“ für Kunst und Kultur). Das Konzert zur Gala bestritt das Orchester „Dr. Ermil Nichifor“ der Mediziner in Rumänien.