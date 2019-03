Vollversammlung des Schäßburger Forums

Von: Michael Mundt



Sonntag, 10. März 2019

Schäßburg – Am 16. März findet in Schäßburg/Sighișoara die diesjährige Vollversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Schäßburg statt. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr im Restaurant „Imperial Garden“ in der Str. Nicolae Titulescu 8. Bis zum 14. März wird um eine telefonische Anmeldung gebeten: 0265-772234. Neben der Versammlung wird es wie auch in den vergangenen Jahren ein kleines Kulturprogramm mit der Tanzgruppe geben.