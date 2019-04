Weiterer Abgeordneter verlässt die PSD

Mittwoch, 24. April 2019

Bukarest (ADZ) - Der PSD-Abgeordnete Nicolae Georgescu hat am Montag seinen Austritt aus seiner bisherigen Partei bekannt gegeben, er werde ab sofort in Victor Pontas neuer Partei Pro România weitermachen. Er sei „sehr enttäuscht“ darüber, dass „die Interessen des Landkreises Argeș in der PSD zurzeit von Personen wie etwa der ‘Kalaschnikow’-Abgeordnete Cătălin Rădulescu vertreten werden“ und ziehe es dementsprechend vor, „an der Seite von Menschen wie Corina Crețu weiterzumachen“, so Georgescu. Die Pro Romania-Fraktion im Unterhaus ist damit bereits 22 Mann stark, während die Mehrheit der PSD-ALDE-Koalition weiter schrumpft.