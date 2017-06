Wird es doch eine Regierungsumbildung geben?

Einschätzung liegt der PSD-Leitung vor

Dienstag, 13. Juni 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Die Einschätzung, die nach sechs Monaten Regierungstätigkeit, insbesondere mit Bezug auf die Durchführung des Regierungsprogramms gemacht wurde, liegt jetzt der Leitung der PSD vor. Das Nationale Politische Exekutivkomitee soll sie prüfen und bis Mittwoch entscheiden. Premier Sorin Grindeanu hatte Sonntagabend auf Facebook geschrieben, dass man sich an das Wahlergebnis vom Dezember 2016 halten müsse, dieses Vertrauen der Bürger solle man nicht enttäuschen und durch Veränderungen und politische Krisen aufs Spiel setzen – das Land brauche Stabilität. Parteichef Liviu Dragnea erwiderte in einem TV-Gespräch, dass die Stabilität eines Landes „nicht an einer Person“ hänge. Im gleichen Gespräch skizzierte Dragnea das Idealbild eines Premiers, der voller Fleiß Tag und Nacht an der Durchführung des PSD-Programms arbeitet. Ex-Premier Victor Ponta vergleicht die Lage in der PSD mit der von 1999 in der Bauernpartei PN}CD, als diese Partei auf Drängen von Präsident Emil Constantinescu ihren eigenen Premier Radu Vasile abgesetzt hat.