Wuhan: Halep im Viertelfinale

Mittwoch, 28. September 2016

Hermannstadt (ADZ) - Simona Halep ist beim Tennis-Turnier im chinesischen Wuhan in das Viertelfinale aufgestiegen. In zwei Sätzen bezwang die Weltranglisten-Fünfte die Kasachin Yaroslava Shvedova mit 6:3 und 6:3. In der nächsten Runde trifft Halep am Freitag auf Madison Keys, die ihrerseits gegen die Russin Darya Kasatkina mit 1:6, 6:4 und 4:6 gewann. Ein Sieg gegen die Amerikanerin würde für Simona Halep die sichere Qualifikation für die WTA Championships 2016 bedeuten. Das Hartplatzturnier findet vom 31. Oktober bis zum 6. November 2016 in Singapur statt und ist nach den vier Grand-Slam-Turnieren das am höchsten dotierte Damen-Tennisturnier. Im Doppel musste das Duo Halep/Ostapenko aufgeben, nachdem Halep von einem Ball am linken Ohr getroffen wurde.