Zwei neue Buslinien für den Schülertransport

Von: Andreea Oance



Freitag, 08. März 2019

Temeswar – Der Temeswarer Nahverkehrsbetrieb (STPT) stellt zwei neue Mikrobuslinien für den Schülertransport zur Verfügung. Ab kommenden Montag, dem 11. März, befördert die S6-Linie Schüler zum „William Shakespeare“-Lyzeum sowie zu den Kollegs „Ana Aslan“, „I.C. Brătianu“, „Emanuil Ungureanu“, „C.D. Loga“ und „Carmen Sylva“. Der S7-Bus führt die Schülerinnen und Schüler zum Banater Kolleg und zum „Henri Coandă“-Kolleg. Gleichzeitig werden ab Montag die bereits vorhandenen S1- und S4-Busse längere Strecken befahren.



Die neue S6-Linie fährt von der Virgil-Economu-Straße im Modern-Stadtviertel ab und bringt Schüler zu den Bildungseinrichtungen in der Innenstadt. Die Abfahrt findet morgens um 7.20 Uhr statt. Die Endstation ist an der C.D. Loga-Straße. Die Rückfahrt startet vom Janos-Hunyadi-Platz (in der Nähe des Modex-Modehauses) um 12.10, 13.10 und 14.10 Uhr. Die S7-Linie fährt von der Torontaler Straße immer um 7.15 Uhr ab und führt zum Banater Kolleg. Die Rückfahrten finden ebenfalls um 12.10, 13.10 und um 14.10 Uhr statt.



Der STPT plant in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeisteramt Temeswar/Timişoara, bis Jahresende insgesamt zehn kostenlose Sonderbusse für Schüler eingeführt zu haben. Die ersten Fahrten für den Schülertransport starteten am 14. Januar. Die neuen Mercedes-Benz-Kleinbusse sind videoüberwacht, wobei ein Kommunalpolizist ständig die Fahrten begleitet. Schülerinnen und Schüler aus den Stadtteilen Circumvala]iunii (S1-Bus), Şagului (S2), Soarelui (S3), Lipovei (S4) durften als erste mit Schulbussen zu den Nationalkollegs „C.D. Loga“ und „Carmen Sylva“ sowie zu den Technischen Kollegs „Emanoil Ungureanu“ und „I.C. Br²tianu“ kostenlos befördert werden. Anfang Februar wurde die S5-Linie eingeführt. Diese befördert Schüler aus dem Martirilor-Stadtteil zum „Grigore Moisil“-Lyzeum, zum „Francesco Saverio Nitti“-Wirtschaftslyzeum und zum Banater Kolleg.